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11:29 25.06.2020

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

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Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту о незаконности увольнения с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР), сообщает пресс-служба Верховного суда.

"24 июня 2020 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда оставил без рассмотрения иск Сергея Семочко к президенту Украины, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика - Служба внешней разведки Украины",- говорится в сообщении суда на странице в Фейсбуке.

Истец просил признать противоправным и отменить Указ президента Украины от 12 апреля 2019 № 143/2019 о его освобождении от должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины, а также восстановить его в этой должности.

Как сообщалось, в октябре 2018 года программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет, в котором рассказывалось, что семья первого заместителя руководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники имеют, кроме украинского, и гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

16 октября 2018 года СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяет опубликованную в СМИ информацию в отношении Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: жена и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону Семочко и его семьи за почти 5 лет. Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонили Семочко, его жена и дочь.

10 июня 2020 года в ГБР заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора сообщили о подозрении пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко в должность.

Теги: #суд #семочко
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