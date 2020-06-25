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11:26 25.06.2020

Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

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Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

 Учитывая распространение заболеваемости COVID-19 на период действия карантина, до 31 июля, запрещается деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха, сообщили в Департаменте молодежи и спорта.

"На территории Киева насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По информации их руководителей, к дальнейшему открытию готовы 7 учреждений, а именно: "Артек", "Волна", "Сокол", "Антей", "Лидер", "Лесной", "Пуща-Водица". ДУСТ "Жовтень", который является подразделением дочернего предприятия "Клинический санаторий "Жовтень", открываться в 2020 году не планирует", - отметила заместитель директора Департамента молодежи и спорта Людмила Панченко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, принято решение о проверке указанных учреждений после поступления от Министерства здравоохранения Украины официальных разъяснений и временных рекомендаций по функционированию детских учреждений оздоровления и отдыха, а также соответствующих алгоритмов действий работников этих учреждений после снятия карантинных ограничений.

Теги: #киев #карантин #кгга #лагеря
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Интерфакс-Украина
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