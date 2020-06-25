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11:13 25.06.2020

В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

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В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано семь новых случае острой респираторной болезни COVID-19, всего сейчас болеют 146 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 25 июня в Вооруженных силах Украины болеет 146 человек острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 290 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении Командования на странице в Фейсбуке в четверг утром.

Так, за минувшие сутки зарегистрировано 7 новых случаев COVID-19. Из них в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона на лечении находится 2 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 5 человек (Львовская область - 4 военнослужащих и Днепропетровская область - 1 сотрудник ВСУ).. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 498 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 104 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Теги: #всу #коронавирус
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