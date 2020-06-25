События

10:19 25.06.2020

В Славянске у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19

1 мин читать
В Славянске у 22 медработников психоневрологического интерната зафиксирован COVID-19

В Донецкой области за прошедшие сутки заболевание коронавирусной инфекцией подтверждено у 23 человек, 22 из которых – медицинские работники Славянской психиатрической больницы, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"+23 новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в течение суток 24 июня в Донецкой области - 1 в Краматорске, 22 - в Славянске. В Краматорске - 53-летняя женщина, прибывшая из-за границы, в Славянске - медработники психоневрологического интерната (65-летний мужчина и 21 женщина - 35, 38, 38, 39, 39, 41,42, 43, 44, 44, 44, 44, 50, 50, 51, 51, 54, 55, 56, 62, 70 лет)", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке в четверг утром.

По словам главы ОГА, все заболевшие в интернате - из числа контактных лиц, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

В настоящее время проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

Теги: #донецкая_область #медработники #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 25.06.2020
В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

В ВСУ за сутки подтверждено 7 новых случаев COVID-19, болеют коронавирусом 146 человек

10:44 25.06.2020
В России выявлено 7,1 тыс. новых случаев коронавируса, 92 человека скончались

В России выявлено 7,1 тыс. новых случаев коронавируса, 92 человека скончались

10:18 25.06.2020
Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

10:07 25.06.2020
В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - СНБО

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - СНБО

09:54 25.06.2020
Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

Минздрав расширил перечень лексредств для лечения пациентов с COVID-19

09:41 25.06.2020
В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

09:00 25.06.2020
В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 349 - выздоровели, 16 новых жертв вируса

В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 349 - выздоровели, 16 новых жертв вируса

23:02 24.06.2020
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

18:18 24.06.2020
В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

16:54 24.06.2020
В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

Адвокаты Януковича называют фейковой информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

Показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 на 100 тыс. населения

В Украине за сутки наибольшее количество заболевших COVID-19 зафиксировано во Львовской и Одесской областях, новых случаев не было только в двух областях - СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Утечка персональных данных украинцев в мае произошла в том числе из баз частных и госбанков, страховых и логистических компаний, госорганов

Верховный суд оставил без рассмотрения иск Семочко о незаконности его увольнения с должности первого замглавы СВР

Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

Адвокаты Януковича называют фейковой информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

В Киеве зафиксирован 81 новый случай COVID-19 за сутки, 33 ранее заболевших коронавирусом выздоровели

Ухудшение погодных условий в западных областях привело к разрушению более 100 км автодорог и 64 мостов

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА