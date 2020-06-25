В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

В Одесской области за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19увеличилось вдвое, ежедневно лаборатория подтверждала диагноз в более 30 пациентов, а за минувшие сутки антирекорд 95 новых случаев, отмечает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Такой тревожный антирекорд, на 10% больше чем пик заболеваемости, который был в начале мая, зафиксировал ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», - сказал Куцый, которого цитирует пресс-служба Одесской ОГА.

По его словам подавляющее большинство случаев - 39 - зафиксировано в Болградском районе, кроме того в Одессе (15), Измаильском (16), Овидиопольском (6) районах.

Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, «активных» - 50%.