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09:41 25.06.2020

В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

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В Одесской области антирекорд - 95 новых случаев COVID-19

В Одесской области за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19увеличилось вдвое, ежедневно лаборатория подтверждала диагноз в более 30 пациентов, а за минувшие сутки антирекорд 95 новых случаев, отмечает глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

"Такой тревожный антирекорд, на 10% больше чем пик заболеваемости, который был в начале мая, зафиксировал ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины», - сказал Куцый, которого цитирует пресс-служба Одесской ОГА.

По его словам подавляющее большинство случаев - 39 - зафиксировано в Болградском районе, кроме того в Одессе (15), Измаильском (16), Овидиопольском (6) районах.

Общее количество подтвержденных случаев составляет 1466, «активных» - 50%.

Теги: #коронавирус #одесская_область
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