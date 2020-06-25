В Украине новый антирекорд - 994 человека заболели COVID-19 за минувшие сутки, 349 - выздоровели, 16 новых жертв вируса

В Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее сообщалось о 940 новых заболевших Covid-19 за сутки, 23 июня было 833 инфицированных, 22 июня – 681 заболевший, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня – сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня – о 921 случае заболевания Covid-19.

По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 40 008 человек, выздоровевших - 17 758, умерли 1 067 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 21 183 человек, что на 629 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (204 случая), Одесской области (95 случаев), Закарпатской области (85 случаев), Ривненской области (84 случая), в Киеве (85 случаев).