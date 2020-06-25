Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Широкино российские наемники открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.