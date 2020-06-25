События

07:07 25.06.2020

Российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

1 мин читать

За минувшие сутки российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Широкино российские наемники открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям украинских защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле хутора Свободный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:15 25.06.2020
Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

03:32 25.06.2020
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка отметил пройденный украинским государством первый этап деинституциализации

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка отметил пройденный украинским государством первый этап деинституциализации

01:36 25.06.2020
Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

01:25 25.06.2020
Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

Макрон рассчитывает обсудить в пятницу с Путиным Украину, Ливию, Сирию и стратегическое партнёрство

23:44 24.06.2020
МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

23:13 24.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

22:07 24.06.2020
В Николаевской области произошло ДТП, пострадали два человека

В Николаевской области произошло ДТП, пострадали два человека

21:46 24.06.2020
Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

20:02 24.06.2020
За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

17:33 24.06.2020
Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

За 23 июня в зоне проведения ООС на Донбассе не было убитых и раненых, указали в Офисе президента

ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

ПОСЛЕДНЕЕ

США призвали Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану

Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет

Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

Трамп обещает добиться от стран НАТО достаточного финансирования обороны

SpaceX собирается запустить на орбиту очередную партию спутников Starlink

США готовят новые пошлины для товаров европейского экспорта общим объемом $3,1 млрд

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

Зеленский пообещал, что государство не оставит в беде пострадавших от наводнения в Западной Украине

Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА