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06:15 25.06.2020

Заканчиваются подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" на Киевщине

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Подготовительные работы по созданию научного парка "Unit Agro" в Киевской области завершаются, сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Уже в начале июля мы планируем приступить к государственной регистрации Научного парка "Unit Agro". Областная власть делает все возможное, чтобы создать благоприятные и прозрачные условия для создания и функционирования парка. На базе научного парка ученые и бизнес смогут работать. Киевщина получит современную платформу для развития агропромышленности, ведения образовательной и научно-технической деятельности", - сказал глава обладминистрации Василий Володин на совещании в среду с основателями и участниками парка.

Как отмечается, парк позволит выращивать на территории Киевщины конкурентоспособную, органическую продукцию, которая будет иметь спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Также парк является важным для развития образовательной, научно-технической и инновационной деятельности ученых области.

"Будущий парк - это материально-техническая база для коммерциализации результатов их исследований. Способствовать парк и развитию и поддержке малого инновационного предпринимательства в стране", - сказано в сообщении.

Теги: #работы #научный #киевщина #парк #украина
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