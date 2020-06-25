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04:32 25.06.2020

Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет

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Трамп распорядился ускорить производство композитных материалов для гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил применить закон об оборонном производстве, чтобы ускорить получение высокотемпературных композитных материалов для ракет.

В меморандуме для главы Пентагона Трамп пояснил, что такие материалу нужны "для гиперзвуковых ракет, ракет стратегического назначения, космических ракет".

"Все это нужно для национальной обороны", - подчеркнул президент.

Трамп определил, что без его вмешательства и применения закона об оборонном производстве "промышленность США не будет способна вовремя предоставить нужные производственные мощности для высокотемпературных и сверхвысокотемпературных композитных материалов".

Закон об оборонном производстве было принят в 1950 году. Его начали применять в ходе войны в Корее. С тех пор действие закона регулярно продлевали. Одно из его положений даёт возможность администрации США требовать от частных компаний делать своим приоритетом производство определенных материалов, необходимых государству для обеспечения обороны страны. При этом компании должны выполнять эти заказы даже если условия контрактов им не очень выгодны.

Теги: #сша #трамп #гиперзвук
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