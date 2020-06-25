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03:32 25.06.2020

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка отметил пройденный украинским государством первый этап деинституциализации

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Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба на шестом заседании диалога по правам человека между Украиной и Евросоюзом отметил пройденный украинским государством первый этап деинституциализации - реформы системы ухода за детьми.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, за это время государство ввело законодательство об изменениях в системе ухода за детьми в регионах и утвердило план реализации второго этапа реформы на пять лет.

Кулеба рассказал, что с начала реформы в стране количество детей в интернатах уменьшилось на 9тыс. человек, что составляет 9%. В настоящее время в этих заведениях находится почти 97 тыс. детей, из них почти 55 тыс. - круглосуточно.

"Хочу обратить внимание, что среди воспитанников всех интернатов лишь 8% являются сиротами или лишены родительской опеки, остальные 92% детей имеют родителей. Это является большой проблемой для Украины, когда родители отдают своих детей в интернаты из-за состояния здоровья или бедность семьи", - заявил он.

Кроме того, Кулеба призвал представителей ЕС поддержать Украину в этой реформе, в частности путем предоставления экспертной помощи со стороны доноров.

Теги: #деинституциализация #омбудсмен #украина
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