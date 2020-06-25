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02:36 25.06.2020

Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

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Трамп: выводимые из ФРГ войска частично вернутся домой, частично - отправятся в другие страны Европы

Часть американского воинского контингента, которая будет выведена из ФРГ, вернётся на родину, а часть - будет направлена в Польшу и другие европейские страны, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Часть военных вернется домой, часть перебазируется в другие страны Европы, в частности, в Польшу", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Он подтвердил, что США существенно сократят военное присутствие в ФРГ, оставив там около 25 тыс. военных.

Теги: #сша #европа #войска
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Интерфакс-Украина
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