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01:36 25.06.2020

Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

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Суд оставил под стражей замначальника отдела полиции

Киевский апелляционный суд оставил под стражей заместителя начальника Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, подозреваемого в участии в преступной организации, сообщила пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 5 июня 2020г. оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд первой инстанции арестовал этого полицейского до 2 августа включительно.

В пресс-службе напомнили, что гражданин С. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 185 ("Кража"), ч. 2 ст. 365 ("Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"), ч. 2 ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.

Теги: #днепр #полиция #украина #суд
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