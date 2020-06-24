МИД Украины передало ноту протеста в российское дипведомство из-за проведенных в Крыму "военных парадов"

Министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста в российское дипведомство в связи с проведением Российской Федерацией "военных парадов" на территории аннексированного Крыма без согласования с украинской стороной, что расценивается как провокация, сообщает пресс-служба МИД.

"Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает урегулировать проблемные вопросы, вызванные вооруженной агрессией со стороны Российской Федерации и оккупацией ею части суверенной территории Украины. Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в среду вечером.

В министерстве назвали откровенным пренебрежением российской стороной действующего законодательства Украины и норм международного права, в частности, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН А/Res/68/262 от 27 марта 2014г. "Территориальная целостность Украины" в связи с проведением 24 июня 2020г. без согласования с украинской стороной так называемых "парадов" подразделений Черноморского флота РФ по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом на временно оккупированных территориях АР Крым и Севастополя, а также вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Расцениваем демонстрацию Российской Федерацией в ходе так называемых "военных парадов" на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь военной техники как продолжение Россией политики милитаризации Крыма, представляет серьезную угрозу европейской безопасности. Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", - подчеркнули в министерстве.

Также в МИД считают, что проведение во временно оккупированных Донецке и Луганске этих "парадов", во время которых была продемонстрирована военная техника, в частности, 155-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы залпового огня БМ- 21 "Град", зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", танки Т-72, БТР-80, БМП-1, является грубым нарушением обязательств российской стороны перед Минскими соглашениями.

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять исчерпывающие меры по деоккупации части суверенной территории Украины, в том числе вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников", - резюмировали в МИД.