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23:02 24.06.2020

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

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За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 3657 до 3669, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 217 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 141 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #россия #москва #смерти
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