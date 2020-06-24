За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Число умерших с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось с 3657 до 3669, скончались еще 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в среду.

"В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 217 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 141 тыс. человек.