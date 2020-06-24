В Николаевской области произошло ДТП, пострадали два человека

В результате дорожно-траспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей и мотоцикла в Вознесенском районе (Николаевская обл.) в среду пострадал полицейский и один из водителей, их госпитализировали, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня, 24 июня, около 18:00 в с. Вознесенское Вознесенськго района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Славута, автомобилю Лада Калина и мотоцикла Suzuki", - сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке.

Как отмечается, водитель мотоцикла - 23-летний инспектор сектора реагирования патрульной полиции Вознесенского отдела находился вне службы. Его с политравмами доставили в больницу.

Также госпитализирована пострадавшая 38-летняя водитель автомобиля Славута, 23-летний водитель Лады не пострадал.

Расследование по данному факту будут проводить работники Государственного бюро расследований (ГБР).

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.