Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал всем выпускникам, сдающим в этом году внешнее независимое оценивание, успехов и хороших результатов.

"Хочу обратиться ко всем нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ВНО. Честно говоря, в этом году всё не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, выпускного. Как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, был "полный трэш". Но завтра у вас ВНО, важный день. Я уверен, что всё будет хорошо, и будет очень хороший результат. Знаю, что вам не просто. Мы все будем держать за вас кулаки", - сказал он в коротком видеообращении, размещенном в среду вечером на его странице в Facebook.

"Самое главное – маски, расстояние друг от друга, и всё дезинфицируйте. Как правило, я всем желаю 36,6, это по поводу температуры, а по поводу баллов – всем желаю 200 баллов", - отметил Зеленский.