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21:36 24.06.2020

Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

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Аваков о последствиях стихии на Прикарпатье: люди в ужасном положении

Глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник выехал в район подтоплений на Прикарпатье, где встретился с местными жителями и провёл оценку ущерба, нанесённого стихией.

"С самого утра с премьер-министром работаем в Ивано-Франковской области. Горные селевые потоки, разлив рек, рекордный уровень воды и подтопления, более 50 разрушенных мостов, размытые дамбы, дороги, разрушены коммуникации, электролинии, водогоны", - сообщил министр во вторник на своей странице в Instagram.

При этом Арсен Аваков подчеркнул, что жители горных районов отрезаны от цивилизации и находятся в бедственном положении: "Главное - в ужасном положении люди! Стихия... ну и год выдался! Люди очень страдают, многие в момент остались без жилья, садов и огородов", - отметил глава МВД.

По словам министра, масштаб катастрофы превосходит события 2008 года. "Селевые потоки и разлившаяся вода безымянных речек, превратившихся в стремительные потоки, сметали дома и выкорчёвывали деревья. Полные, бурлящие воды Днистра и Тисы сметали всё на своём пути. Масштабы происходящего, как по мне, превосходят аналогичные события 2008 года", - сказал он.

Арсен Аваков также проинформировал, МВД задействовали в регионе дополнительные силы - 4 вертолёта доставляют все самое необходимое в подтопление регионы, задействованы 150 нацгвардейцев-горноспасателей, сводный инженерный отряд спасателей ГСЧС. Всего только в Ивано-Франковской области задействовано свыше 1500 человек.

"Людям нужна поддержка. Они должны её чувствовать - и морально и реально, физически. Делаем все возможное. Помимо принятых мер оперативного реагирования, правительство утром выделит деньги из резервного фонда на восстановление критической инфраструктуры и прямой помощи пострадавшим. Без проволочек и воровства", - отметил Арсен Аваков.

Глава МВД добавил, что лично проконтролирует поставленную задачу через несколько недель: "Прорвёмся! Потерянное и снесённое стихией восстановим - главное людей защитить!" - резюмировал чиновник.

 

Теги: #паводок #ивано_франковская_область #мвд #аваков
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