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21:02 24.06.2020

Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

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Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

В борьбе со стихией нельзя терять ни минуты, нужно действовать немедленно и сообща - правительству и парламенту, поскольку от скорости и точности решений сегодня зависит жизнь и благосостояние людей в зоне катастрофы, заявила председатель партии "Батькивщина"Юлия Тимошенко.

"Сейчас главное действовать оперативно и сосредоточиться на помощи людям. Наводнение станет лакмусовой бумажкой - способны правительство и президент, власть в целом защитить граждан и остановить беду", - подчеркнула Тимошенко в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Лидер партии отметила, что опыт есть и им надо умело распорядиться. В 2008 году, когда страна столкнулась с таким же вызовом, был собран парламент, и быстро приняты все необходимые решения, в частности, выделены средства для помощи пострадавшим.

"Мы собрали правительство и попунктно расписали, что делать практически по каждому человеку", - напомнила политик.

"Хуже всего сейчас - терять время на пустые разговоры. Людей нельзя бросать на произвол судьбы и оставлять один на один с их бедой. Нельзя допустить, чтобы после этого бедствия пострадавшие искали копейки, чтобы получить убежище. В такой момент государство должно взять ответственность на себя", - заверила Тимошенко.

Председатель "Батькивщины" напомнила, что ее правительство в 2008 году нашел средства и на возмещение ущерба, и на восстановление инфраструктуры, и на строительство жилья для тех, кто его потерял.

"Освободили даже от платы за обучение студентов из тех семей, которые пострадали от наводнения", - поделилась опытом экс-премьер.

Тимошенко подчеркнула, что в такой тяжелой ситуации люди должны чувствовать, что они защищены, о них заботятся, и иметь возможность планировать свое будущее.

Теги: #паводки #тимошенко #рада #кабмин
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