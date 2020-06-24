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19:49 24.06.2020

Аваков: для преодоления последствий паводков на западе Украины направлены дополнительные силы и авиация МВД

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Аваков: для преодоления последствий паводков на западе Украины направлены дополнительные силы и авиация МВД

Интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях, вследствие чего подтоплено около 200 населенных пунктов, для преодоления последствий паводков в направлены дополнительные силы и авиация МВД, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня с премьер-министром Денисом Шмыгалем совершили облет наиболее пострадавших от непогоды районов западных областей, пообщались с местными жителями и провели заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сейчас пытаемся оценить масштаб ущерба от непогоды и критические направления, где надо немедленно реагировать. Однако, наш приоритет - сохранить жизнь и здоровье людей, эвакуация больных, размещение тех, кто потерял жилье", - цитирует Авакова пресс-служба МВД в среду.

По его словам, разрушено около 50 мостов и мостовых переходов, оборвана связь со многими населенными пунктами. В целом объем ущерба от стихийного бедствия оценивается выше, чем в 2008 году.

Аваков добавил, что сегодня на помощь подразделениям МВД прибыли 150 бойцов горно-патрульной роты Нацгвардии.

"Эти люди обучены выполнять тяжелую работу в таких экстремальных условиях. Кроме того, прибыли еще два вертолета Нацгвардии, два вертолета ГСЧС, один из которых - с медицинским модулем. Они доставляют людям продукты и воду", - сказал он.

Шмыгаль выразил благодарность спасателям, полицейским и гвардейцам, которые вторые сутки ликвидируют последствия стихии.

"Всего с последствиями непогоды борются более 1500 человек личного состава МВД. В круглосуточном режиме работают областные оперативные штабы", - отметил он.

Шмыгаль также сообщил, что по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято протокольное решение по комплексу неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.

"Среди этих мер, в частности, предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения, надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев. Кроме того, до 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства", - отметил он.

Теги: #приоритеты #мвд #запад
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