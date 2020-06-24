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19:02 24.06.2020

Еврокомиссия усиливает работу по защите прав жертв преступности

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Еврокомиссия усиливает работу по защите прав жертв преступности

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду свою первую стратегию обеспечения гарантии прав всех жертв преступности.

"Слишком много жертв преступности, которых не услышали и которые не имеют доступа ни к правосудию, ни к адекватной помощи. Европейский союз стоит на защите жертв. Представляемая сегодня стратегия направлена на то, чтобы дать им необходимые средства, и уделяет особое внимание самым уязвимым из них, таким, как те, кто пережил насилие или преступления на почве ненависти по признакам пола", - заявила заместитель председателя ЕК Вера Юрова.

Она видит задачу Еврокомиссии в том, чтобы мобилизовать государства-члены на полное соблюдение прав жертв без дополнительных условий или ограничений. новая стратегия призвана гарантировать, чтобы все жертвы преступности могли полностью воспользоваться своими правами, в каком бы месте Евросоюза ни было совершено правонарушение.

Эта стратегия определяет на пять лет выполнение двух главных целей: дать жертвам средства заявить о преступлении, потребовать возмещения ущерба, и в конечном итоге, преодолеть последствия преступления, а также работать со всеми заинтересованными сторонами, которых касается защита прав жертв.

"Исходя из эпидемии COVID-19 и последовавших недавних мер изоляции, приведших к росту домашнего насилия, сексуальных злоупотреблений в отношении детей, киберпреступности и преступлений, мотивированных ненавистью на почве расизма и ксенофобии, особенно важно, чтобы правила поддержки и защиты жертв также действовали устойчиво в кризисных ситуациях", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Согласно документу, ЕС располагает солидным комплексом правил по защите прав жертв. Тем не менее, жертвы преступности по-прежнему не могут полностью воспользоваться ими. "Отправным пунктом должно стать лучшее применение правил ЕС на практике", - говорят в Брюсселе.

Еврокомиссия рассчитывает представить к 2022 году дополнительные предложения с целью усилить эти правила.

Обнародованная в среду стратегия определяет пять приоритетов. Это эффективная взаимосвязь с жертвами и создание среды, позволяющей им заявлять о преступлениях. Предусматривается также улучшать защиту и поддержку наиболее уязвимым жертвам. Стратегия предполагает обеспечение доступа жертв к компенсации ущерба. Кроме того, будут усиливаться сотрудничество и координация между всеми участниками процесса гарантии прав жертв. Наконец, в Еврокомиссии планируют усиливать "международное измерение прав жертв".

Теги: #преступность #жертвы #ек #защита
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