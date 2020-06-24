В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом в Молдове превысило 15 тысяч человек, за минувшие сутки инфицированы 364 человека, сообщил на пресс-конференции в среду государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Константин Рымиш.

"Сегодня были обработаны 1988 тестов, из которых 1547 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 364 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 15 078", - отметил Рымиш.

По его словам, среди лиц, у которых в среду выявлен COVID-19, 42 работают в системе здравоохранения, в том числе шесть врачей. Общее количество зараженных медицинских работников составляет 2067 человек, 29 из которых скончались.

За минувшие сутки умерли пять человек с установленным диагнозом коронавируса. Общее количество жертв пандемии в Молдове составляет 495 человек.

Отмечается, что вылечились 8400 человек. В настоящее время в Молдове остается 6183 активных случая заражения COVID-19.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что в республике началась вторая волна коронавируса. Он отметил, что в стране ежедневно регистрируется рост количества случаев заболевания. По его словам, ожидается увеличение заболеваемости примерно в два раза - до 500-600 новых случаев ежедневно. 17 июня было зарегистрировано рекордное количество зараженных за один день - 478 человек. Ранее регистрировали по 150-200 случаев в день, а за неделю - около тысячи случаев. На прошлой неделе было зарегистрировано 2460 случаев заражения, неделей раньше - 2040.

На данный момент в Молдове отменен режим чрезвычайного положения и сняты почти все ограничения на экономическую деятельность - открыты рынки, торговые центры, фитнес-залы. С 15 июня возобновилось авиасообщение с некоторыми зарубежными странами, возобновили работу гостиницы, кафе и рестораны. Ограничения сохранились только для работников бюджетной сферы, которые работают в две смены - две недели на рабочем месте, а две недели - удаленно.