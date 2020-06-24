Корниенко извинился перед Аллахвердиевой, Домбровской и украинцами за свои сексистские высказывания

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" и глава одноименной партии Александр Корниенко принес публичные извинения перед своей коллегой Ириной Аллахвердиевой, одним из кандидатов от партии на пост мэра Николаева Татьяной Домбровской и всеми украинцами за сексистские высказывания, которые политик произнес в общении с председателем фракции Давидом Арахамией на пресс-конференции в Николаеве.

"В первую очередь хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой, моей коллеге и человеку, которого я очень уважаю с просьбой принять мои извинения за ту, первую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждаю свое впечатление от ее красоты, но в абсолютно неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, у меня не было ничего плохого на уме, это были мои искренние впечатления от того, как вы выглядите и каким образом вы к этому пришли. Еще раз приношу свои извинения и приглашаю к конструктивному сотрудничеству и в рамках Верховной Рады, и в рамках нашей Николаевской ячейки, участником которой вы являетесь", - сказал Корниенко в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что большая часть опубликованного разговора касалась не народного депутата Ирины Аллахвердиевой, а возможного кандидата от партии на пост мэра Николаева Татьяны Домбровской.

"Я обсуждал местного политика, возможного кандидата в мэры (Николаева - ИФ-У) Татьяну Домбровскую. С ней я познакомился накануне и она действительно меня поразила своей энергией, своим запалом и я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Опять таки форму для своего восторга я избрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами обидную, такую, которая может действительно восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации. Я приношу извинения Татьяне и в тоже время приглашаю ее принять участие в наших импровизированных праймериз, которые проходят по всем городам и надеюсь, что вы в них тоже имеете возможность победить. Понимаю при этом, что Татьяна может отказаться от дальнейшего сотрудничества с партией "Слуга народа" после моих высказываний и это будет абсолютно справедливо по отношению к нам", - заявил глава партии.

Корниенко подтвердил, что смонтировать прямой эфир, во время которого и произошел инцидент, с технической точки зрения невозможно, однако предположил, что мог произойти сбой трансляции.

"В прямом эфире это невозможно сделать и понятно, что нужно быть "отморозком", чтобы это утверждать и убеждать в этом все общество. Но вместе с этим мы с Давидом (Арахамией - ИФ-У) четко помним, что между коротким обсуждением Ирины Аллахвердиевой и более развернутым обсуждением Татьяны Домбровской была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространяется, нет этого момента вообще. Возможно, он был утрачен при стриме. Руководитель того сайта, который делал эту трансляцию, господин Деренюга, сейчас дает комментарии о том, что возможно была какая-то потеря сигнала", - говорит Корниенко.

Он принес извинения перед гражданами Украины, избирателями партии "Слуга народа" и подчеркнул неприемлемость своих сексистских высказываний и поведения, сказав, что данный инцидент станет для него уроком.