Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Российские наемники с начала суток, в среду, трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские вооруженные формирования открывали огонь по оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Широкино. Враг применил 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Также под прицелом гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались и окрестности н.п.Старогнатовка.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам н.п.Хутор Вольный.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.