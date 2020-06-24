У главы ФГВФЛ отсутствуют полномочия вмешиваться в деятельность Конституционного суда – КС

Должностные лица Украины лишены полномочий вмешиваться в деятельность Конституционного суда (КСУ) и должны воздерживаться от "навязывания" своего видения того, какие решения он должен принимать, сообщила руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк в среду на запрос агентства "Интерфакс-Украина" о письме директора-распорядителя ФГВФЛ Светланы Рекрут президенту Владимиру Зеленскому.

"Убеждена, что ни у одного должностного лица в нашей стране нет полномочий через любые государственные органы вмешиваться в деятельность КСУ, тем более диктовать и навязывать свое видение того, какие решения он должен принимать", – отметила Гайовская-Ковбасюк.

Она уточнила, что КСУ не известно, что побудило Рекрут обратиться к президенту с просьбой созвать Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) "только потому, что в повестку дня заседаний КСУ включено дело, которое долгое время находится на рассмотрении и требует принятия законного решения".

Гайовская-Ковбасюк подчеркнула, что в данном случае также непонятно, каким образом СНБО должна действовать, поскольку независимость судебной власти и судей гарантируется государством и закрепляется в Конституции.

Как сообщалось, КСУ 30 июня в 12:00 продолжит рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц",

Как отмечается в материалах суда, закон, в частности, сместил требования вкладчиков-физлиц, которые превышают размер гарантированной Фондом суммы (200 тыс. грн), с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе подчеркивается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В предоставлении также говорится, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования детальности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.

В свою очередь Рекрут обратилась к Зеленскому с просьбой созыва СНБО в связи с возникшей угрозой государственного масштаба в экономической сфере, отметив, что последствия использования соответствующего прецедента с представлении КС могут иметь "катастрофический характер" как для деятельности Фонда, так и для Кабинета министров и НБУ.

Директор-распорядитель ФГВФЛ подчеркнула, что признание неконституционности Фонда сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка, а также удовлетворение требований кредиторов неплатежеспособных банков, отменит требования к связанным с такими банками лицам по возмещению ущерба.

Кроме того, будет поставлено под вопрос выполнение обязательств Украины в рамках действующих международных программ и меморандумов, подчеркнула Рекрут.