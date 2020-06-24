События

16:54 24.06.2020

В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

1 мин читать
В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

В министерстве здравоохранения Ирана в среду призвали жителей страны надевать маски и, таким образом, помочь остановить ускорившееся в последние дни распространение коронавируса COVID-19.

"Нужно сделать так, чтобы ношение маски стало обязательным... Если мы будем использовать маски, в частности, в закрытых помещениях и в ходе общественных мероприятий, то сможем замедлить распространение вируса", - приводят западные СМИ слова замглавы Минздрава Ирана Алирезы Раиси.

Ранее в среду власти страны сообщили о смерти за сутки 133 пациентов с коронавирусом. Это - самый высокий показатель в Иране с 6 апреля. Кроме того, уже шестой день подряд в Иране получают сведения о смерти за сутки более 100 пациентов, заразившихся COVID-19.

В общей сложности, по официальным данным, в Иране вирусом за все время заразились более 212 тыс. человек.

Теги: #коронавирус #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 24.06.2020
В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

16:40 24.06.2020
НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

НБУ: коммерческая недвижимость претерпела наибольший удар от пандемии

15:44 24.06.2020
McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

McDonald's открыл залы ресторанов в Киеве

14:55 24.06.2020
Карантин в Киевской области могут ужесточить, если 3 дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом

Карантин в Киевской области могут ужесточить, если 3 дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом

14:52 24.06.2020
Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

14:31 24.06.2020
"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

14:24 24.06.2020
Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

14:16 24.06.2020
Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

13:41 24.06.2020
В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

13:41 24.06.2020
"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, убитых и раненых нет

ПОСЛЕДНЕЕ

Корниенко извинился перед Аллахвердиевой, Домбровской и украинцами за свои сексистские высказывания

Начальная помощь Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий подтоплений составит 500 млн грн - Шмыгаль

Зеленский: нужно найти системное решение по предотвращению паводков в Украине, и не терять ежегодно людей и сотни миллионов

Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

У главы ФГВФЛ отсутствуют полномочия вмешиваться в деятельность Конституционного суда – КС

Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

Около 5 млн переселенцев, внутренних трудовых мигрантов и лиц без регистрации смогут принять участие в местных выборах по месту фактического проживания

За сутки в пункт помощи ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" обратились 42 человека, которые не смогли пересечь линию разграничения

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий непогоды в западной Украине - Аваков

Минобразования Украины разработало рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА