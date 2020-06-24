События

17:03 24.06.2020

Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

1 мин читать
Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

Полиция завершила масштабную отработку Днепропетровской области, одним из приоритетов было пресечение правонарушений в сфере оборота наркотиков и оружия.

"За это время из незаконного оборота полицейские изъяли более 15кг наркотических средств, зарегистрировано 2 586 уголовных правонарушений, из них 833 - тяжких и особо тяжких преступления", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян положительно оценил работу личного состава во время оперативно-профилактической отработки, которая продолжалась с 6 по 23 июня.

Совместно с начальником ГУНП в Днепропетровской области Владимиром Огурченком он заслушал руководителей территориальных и структурных подразделений полиции.

Огурченко отметил положительную статистику по области и подытожил работу подразделений.

"Две недели полиция области работала в усиленном режиме. Ежесуточно для проведения мероприятий привлекалось более 1,2тыс. сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии. Благодаря усилиям всех служб полиции раскрыто 7 разбойных нападений, 28 грабежей, 277 краж и ряд других преступлений. Считаю, что в таком темпе мы должны работать и в дальнейшем", - сказал он.

Теги: #днепропетровская_область #полиция #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:31 23.06.2020
Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

12:56 23.06.2020
Эксперты признали вменяемым подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области

Эксперты признали вменяемым подозреваемого в убийстве 7 человек в Житомирской области

10:11 23.06.2020
Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

Шмыгаль: Правоохранительная система после реформирования вызывает доверие

12:45 22.06.2020
В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

В Киеве должна быть создана подотчетная городу муниципальная полиция - Кличко

15:09 21.06.2020
Полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала киевскую многоэтажку, где произошел взрыв – Аваков

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала киевскую многоэтажку, где произошел взрыв – Аваков

12:58 21.06.2020
На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

На месте взрыва газа в киевской многоэтажке продолжаются поиски еще троих человек

12:13 21.06.2020
Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

Два человека погибли в результате взрыва газа в киевской 9-этажке

04:52 20.06.2020
Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

Двум сотрудникам полиции сообщено подозрении в совершении грабежа и использовании психотропных веществ – ГБР

16:23 17.06.2020
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла потасовка, два человека задержаны - полиция

15:24 17.06.2020
Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

Правоохранители задержали 15 человек за противоправные действия в отношении участников акции в центре Киева – Крищенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, убитых и раненых нет

ПОСЛЕДНЕЕ

В Молдове число заражений Covid-19 превысило 15 тысяч

Корниенко извинился перед Аллахвердиевой, Домбровской и украинцами за свои сексистские высказывания

Начальная помощь Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий подтоплений составит 500 млн грн - Шмыгаль

Зеленский: нужно найти системное решение по предотвращению паводков в Украине, и не терять ежегодно людей и сотни миллионов

Российские наемники в среду трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

У главы ФГВФЛ отсутствуют полномочия вмешиваться в деятельность Конституционного суда – КС

В Иране ускоряется распространение COVID-19, власти призывают население не забывать о масках

Около 5 млн переселенцев, внутренних трудовых мигрантов и лиц без регистрации смогут принять участие в местных выборах по месту фактического проживания

За сутки в пункт помощи ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" обратились 42 человека, которые не смогли пересечь линию разграничения

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий непогоды в западной Украине - Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА