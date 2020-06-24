Полиция изъяла более 15кг наркотиков и зарегистрировали более 2,5тыс. правонарушений во время отработки Днепропетровщины

Полиция завершила масштабную отработку Днепропетровской области, одним из приоритетов было пресечение правонарушений в сфере оборота наркотиков и оружия.

"За это время из незаконного оборота полицейские изъяли более 15кг наркотических средств, зарегистрировано 2 586 уголовных правонарушений, из них 833 - тяжких и особо тяжких преступления", - сообщает в среду пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян положительно оценил работу личного состава во время оперативно-профилактической отработки, которая продолжалась с 6 по 23 июня.

Совместно с начальником ГУНП в Днепропетровской области Владимиром Огурченком он заслушал руководителей территориальных и структурных подразделений полиции.

Огурченко отметил положительную статистику по области и подытожил работу подразделений.

"Две недели полиция области работала в усиленном режиме. Ежесуточно для проведения мероприятий привлекалось более 1,2тыс. сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии. Благодаря усилиям всех служб полиции раскрыто 7 разбойных нападений, 28 грабежей, 277 краж и ряд других преступлений. Считаю, что в таком темпе мы должны работать и в дальнейшем", - сказал он.