МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии для ликвидации последствий непогоды в западной Украине - Аваков

Министерство внутренних дел Украины перебрасывает крупногабаритную технику Национальной гвардии Украины в пострадавшие от наводнений районы западных областей, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сейчас эвакуированы более 200 человек, остальные отказались от эвакуации и остались на месте, мы обеспечиваем их жизнедеятельность. Отсутствуют газ и электроснабжение, поскольку не выдержали электроопоры, идет замыкание, работают электрики. Два потока поменяли русла, то есть полностью пошли на село", - сообщил он в Twitter во время посещения пгт Ланчин, что в Надворнянском районе Ивано-Франковской области.

"В ближайшее время направим сюда крупногабаритную технику НГУ, чтобы расчистить русла. Перекинем дополнительные силы спасателей и полиции. доставим еду", - добавил министр.

Как сообщает МВД, в Надворнянском районе подтоплены 16 населенных пунктов, 604 жилых здания, 26 автомобильных мостов, 18,1 км дорожного покрытия. Отсутствует сообщение с двумя населенными пунктами.

Как сообщалось, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.

Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская – 8).