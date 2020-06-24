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15:07 24.06.2020

Минобразования Украины разработало рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования

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Минобразования Украины разработало рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования

Министерство образования и науки Украины разработало подробные рекомендации по организации смешанного обучения в учреждениях высшего и профессионального образования, которые руководители учреждений и преподаватели смогут использовать в процессе подготовки к новому учебному году.

"Университеты и колледжи получат советы о том, как развернуть смешанное обучение, какое нормативное обеспечение и технологическая база для этого нужны, как подготовить персонал и спланировать учебный процесс. Преподаватели в документе найдут подробные рекомендации по созданию или адаптации учебных курсов, планирование результатов обучения и эффективного оценивания успеваемости студентов. Рекомендации дополнены чеклистами, примерами моделей смешанного обучения, матрицами планирования курсов и другими вспомогательными материалами, которые руководители учреждений и преподаватели могут использовать в процессе подготовки к новому учебному году", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что организация смешанного обучения невозможна без использования платформы электронного обучения, содержащей систему управления обучением LMS. В связи с чем, рекомендации дают четкие инструкции, как выбрать и развернуть учебную платформу, а также какой инструментарий нужен для создания учебного контента.

Теги: #минобразования #образование
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