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14:55 24.06.2020

Карантин в Киевской области могут ужесточить, если 3 дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом

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Карантин в Киевской области могут ужесточить, если 3 дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом

Карантинные меры в Киевской области могут ужесточить, если три дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом, отмечает глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Показатель по загруженности больничных коек – 22,3%, охват тестирования – 41,98%, процент выявления – 5,88%, динамика роста случаев инфицирования – 23,23%. Именно этот показатель вызывает обеспокоенность (поскольку он больше 10% - ИФ), если он не будет падать три дня подряд, будем вынуждены принимать непопулярное, но ответственное решение", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Володин указал, что по состоянию на 24 июня в области подтверждено 2332 заболевания коронавирусом, 1147 случаев выздоровления, 47 летальных случаев. "На стационарном лечении находятся 263 человека, остальные – на самоизоляции. Медицинское наблюдение установлено за 9021 человеком", - сообщил он.

Теги: #киев #коронавирус #киевская_область
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