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14:31 24.06.2020

"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

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"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

Горно-металлургическая группа "Метинвест"профинансировала доставку из Китая гуманитарного груза со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Согласно пресс-релизу компании, оборудование на сумму более $1 млн за три месяца собрало посольство Украины в КНР от китайских государственных и провинциальных органов власти, частных организаций, ассоциаций, фондов, компаний и жителей страны.

Как уточняет пресс-служба, борт украинского военного самолета ИЛ-76 доставил тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры.

Госпредприятие "Укрвакцина" распределит медикаменты между органами власти, медицинскими учреждениями и вузами Киева и Киевской области, Харьковской, Одесской, Луцкой, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей.

Организация авиаперелета из Пекина в Борисполь обошлась группе в $250 тыс. Самолет приземлился в Борисполе утром 24 июня. Гуманитарный груз встречали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко и генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Топ-менеджер "Метинвеста" отметил, что группа, как и Фонды ее акционеров Рината Ахметова и Вадима Новинского, с первых дней включилась в борьбу с коронавирусом в Украине: совместно на эти цели было направлено уже около 500 млн грн.

"По договоренности с Министерством здравоохранения и Министерством иностранных дел Украины "Метинвест" принял решение профинансировать рейс, перевозящий гуманитарный груз, который был передан украинцам простыми гражданами Китая. Это жест доброй воли со стороны китайского народа, который мы высоко ценим", - подчеркнул глава компании, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь посол КНР в Украине Фань Сяньжун добавил, что "в этой общей борьбе с новым вирусом нужны усилия всех соответствующих сторон - центрального и регионального правительства, предприятий".

"Бизнес тут необходим. Поэтому украинский и китайский бизнес тесным образом взаимодействуют друг с другом. Украина поддержала Китай в самом начале эпидемии, и мы в свою очередь приходим на помощь в тот момент, когда это нужно вашей стране", - констатировал посол.

Евгений Енин подчеркнул, что данный гуманитарный груз - жест солидарности китайского народа с украинским в противодействии эпидемии COVID-19. "Я хочу выразить искреннюю благодарность представителям правительства Китая, структурам, которые передали этот гуманитарный груз, а также компании "Метинвест", которая профинансировала рейс для доставки этого груза", - резюмировал замглавы МИДа.

Теги: #коронавирус #метинвест #китай
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