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14:16 24.06.2020

Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

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Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

Украинские сети Multiplex и "Планета Кино" готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, открытия состоятся в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.

"Планируем открываться 2 июля - там, где не действует запрет от местных властей", - подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.

Вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.

По данным операторов, в Кабинете министров до сегодняшнего дня была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.

При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами, рассказал Романчук.

Как сообщалось, мэр столицы Виталий Кличко в среду заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева в связи с постановлением Кабмина утвердила распоряжение о возобновлении работы кафе и ресторанов без детских комнат, а также театров, кинотеатров и бассейнов для индивидуальных тренировок.

Теги: #коронавирус #кино
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