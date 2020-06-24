События

14:04 24.06.2020

В районе пляжа "Дельфин" в Одессе вновь зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в воде

2 мин читать
В районе пляжа "Дельфин" в Одессе вновь зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в воде

В Черном море в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, рядом с затонувшим танкером "Делфи" опять зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов, сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальований.

"В течение 22-23 июня инспекторы вместе с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» мониторили показатели загрязняющих веществ в воде. Есть такие результаты: 22 июня содержание нефтепродуктов зафиксирован на уровне нормы (0,05 мг/дм3); 23 июня о 11:00 показатели несколько превышали норму - количество нефтепродуктов в дм3 воды составляла 0,11 мг, что в 2,2 раза больше нормы", - написал он на своей странице в Facebook.

Мальований уточнил, что к 18:45 23 июня содержание нефтепродуктов в воде снова вернулось к норме - 0,05 мг/дм3.

"Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями в месте затонувшего танкера. О результатах обязательно сообщу", - добавил он.

Как сообщалось, 22 июня с затонувшего танкера произошла утечка топлива. Проверка установила превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 16,4 раза.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе 22 ноября 2019 года – судно сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.

Теги: #госэкоинспекция #пляж #одесса
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:49 22.06.2020
Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

Украина рассчитывает провести совещание Совета управляющих и бизнес-форум ЧБТР в Одессе этой осенью

14:40 22.06.2020
С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

С утонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка топлива, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 16,4 раза

11:39 20.06.2020
ЦОЗ рекомендует: если на пляжах нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде)

ЦОЗ рекомендует: если на пляжах нет возможности соблюдать дистанцию, необходимо использовать маску (кроме пребывания в воде)

18:38 17.06.2020
СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

СБУ задержала одессита, который призывал к созданию так называемой "Одесской народной республики"

17:32 17.06.2020
Более 48% одесситов поддерживают Труханова

Более 48% одесситов поддерживают Труханова

15:02 17.06.2020
Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

Скончался второй пилот упавшего в Одессе легкомоторного самолета

13:13 17.06.2020
Один человек погиб, еще один пострадал при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

Один человек погиб, еще один пострадал при падении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы

16:42 08.06.2020
Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

Качество воды на пляжах в Европе улучшилось за последние годы

21:46 06.06.2020
Более 500 правоохранителей будут охранять курортные зоны в Одессе

Более 500 правоохранителей будут охранять курортные зоны в Одессе

18:36 03.06.2020
Новый глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый: Штрафы должны быть увеличены в разы

Новый глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый: Штрафы должны быть увеличены в разы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого

Карантин в Киевской области могут ужесточить, если 3 дня подряд не будет падать динамика роста случаев инфицирования коронавирусом

Во Львове разрешили работу спортклубов и кафе

"Метинвест" выделил $250 тыс. на доставку СИЗ и медоборудования из Китая

Шмыгаль: Страха заболеть коронавирусом у меня нет, пугает летальность этой болезни

Украинские киносети планируют возобновить работу 2 июля

В столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, кинотеатрам и театрам

"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

Подтопления на западной Украине превосходит масштаб 2008 года - Шмыгаль

В Киеве подтвердили еще 99 новых случаев коронавируса - на 38 больше, чем за предыдущие сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА