В районе пляжа "Дельфин" в Одессе вновь зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в воде

В Черном море в районе пляжа "Дельфин" в Одессе, рядом с затонувшим танкером "Делфи" опять зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов, сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальований.

"В течение 22-23 июня инспекторы вместе с представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» мониторили показатели загрязняющих веществ в воде. Есть такие результаты: 22 июня содержание нефтепродуктов зафиксирован на уровне нормы (0,05 мг/дм3); 23 июня о 11:00 показатели несколько превышали норму - количество нефтепродуктов в дм3 воды составляла 0,11 мг, что в 2,2 раза больше нормы", - написал он на своей странице в Facebook.

Мальований уточнил, что к 18:45 23 июня содержание нефтепродуктов в воде снова вернулось к норме - 0,05 мг/дм3.

"Госэкоинспекция продолжит наблюдать за показателями в месте затонувшего танкера. О результатах обязательно сообщу", - добавил он.

Как сообщалось, 22 июня с затонувшего танкера произошла утечка топлива. Проверка установила превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 16,4 раза.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе 22 ноября 2019 года – судно сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально танкер находился в нейтральных водах и не подавал заявки на вход в Одесский или "Южный" морские порты. Но позже был подан сигнал о том, что судно терпит бедствие, осталось без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим принявший сигнал спасательно-координационный центр "Одесса" начал предпринимать меры по ликвидации аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту "Очаков".

В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор.