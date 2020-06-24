"Метинвест" доставил гумпомощь из Китая для борьбы с коронавирусом в Украине

Горно-металлургическая группа "Метинвест" профинансировала доставку гуманитарного груза из Китая со средствами защиты и медицинским оборудованием для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.

Как сообщается в пресс-релизе компании в среду, оборудование на сумму более $1 млн за три месяца собрало посольство Украины в КНР от китайских государственных и провинциальных органов власти, частных организаций, ассоциаций, фондов, компаний и жителей страны. Борт украинского военного самолета ИЛ-76 доставил тесты на коронавирус, медицинские защитные маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и очки, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфекторы и инфракрасные термометры.

Госпредприятие "Укрвакцина" распределит медикаменты между органами власти, медицинскими учреждениями и вузами Киева и Киевской области, Харьковской, Одесской, Луцкой, Львовской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Житомирской и Сумской областей.

Организация авиаперелета из Пекина в Борисполь обошлась группе в $250 тыс. Самолет приземлился в Борисполе утром 24 июня. Гуманитарный груз встречали заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко и генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.