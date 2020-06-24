В Киеве подтвердили еще 99 новых случаев коронавируса - на 38 больше, чем за предыдущие сутки

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили 99 новых случаев COVID-19, в том числе у 5 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Новости сегодня опять не оптимистичные. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек. На текущий момент в столице уже 4528 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко на онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 60 женщин в возрасте от 22 до 70 лет, 31 мужчина в возрасте от 19 до 74 лет, и 8 детей – три девочки в возрасте от одного до 14 лет и пять мальчиков от одного до 11 лет.

В больницы госпитализированы 14 пациентов, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 21, и в Оболонском – 18 случаев.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 1440 жителей Киева.

23 июня сообщалось о 61 новом случае Covid-19 в столице.