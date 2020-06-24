Подтопления на западной Украине превосходит масштаб 2008 года - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что сегодняшние подтопления в западных областях страны превосходит масштаб 2008 года.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер отметил, что видимость ограничена, но пилоты вертолетами доставляют гуманитарные грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия.

"Мы видели сейчас, что часть дорог затоплена и люди отрезаны от цивилизации. Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты - это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район", - добавил он.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) для наработки мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

С 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности.

Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7.00 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2).

Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовской области.