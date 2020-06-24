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11:36 24.06.2020

СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

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СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным предварительного следствия, "конверт" действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивании средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников махинации. Была изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас наложен арест на изъятое имущество, заблокированы банковские счета конвертцентра.. СБУ проверяет информацию о возможной причастности организаторов схемы к финансированию так называемых "Л/ДНР".

Теги: #налоги #сбу
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