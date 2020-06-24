Количество киберинцидентов с 17 по 23 июня сократилось на 3%, количество DDoS-атак выросло на 40% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 17 по 23 июня зафиксировала 44,339 тыс. киберинцидентов, что на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи, обнародованном на сайте службы в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (48%), нестандартных протоколов или событий (30%), выявления сетевого трояна (9%), веб-атак (7%) и попыток получения прав администратора (5%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 8,89 тыс. разных видов атак, что на 14% больше, чем на предыдущей неделе. Из них 99% - сетевые атаки прикладного уровня. Были также заблокированы семь DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 5637 киберинцидентов, что в 12 раз больше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов относятся к доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (98% общего количества) и фишинга (1%).