События

09:30 24.06.2020

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

4 мин читать
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

В Украине за прошедшие сутки количество выявленных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 выросло в 17 областях, в Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях количество болеющих снизилось. В Херсонской области не подтвердили новых случаев COVID-19.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник утром, за минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано во Львовской области (203), Ровненской (126) и Закарпатской (78) областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждены 33 новых случая заболевания COVID-19, умерших за минувшие сутки нет, 20 выздоровели, сейчас в области болеет 638 человек (на 13 больше за сутки);

- в Волынской области подтвержден 61 новых случай COVID-19, 3 человека умерли и 55 выздоровели, сейчас в области болеют 1 293 человека (на 3 больше за сутки);

- в Днепропетровской области за сутки 11 новых случаев заболевания и 72 выздоровления, сейчас болеет 185 человек (на 61 меньше за сутки);

- в Донецкой области за сутки 8 новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас в области болеет 223 человека (на 8 больше за сутки);

- в Житомирской области 9 новых случаев заболевания за сутки, 18 выздоровели, всего болеет 599 человек (на 9 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 78 новых случаев заражения за сутки, 4 человека скончались, 19 выздоровели, сейчас болеет 1 440 человек (на 55 больше за сутки);

- в Запорожской области 4 новых случая заболевания за сутки, 4 выздоровления, сейчас в области болеет 145 человек (количество болеющих не изменилось);

- в Ивано-Франковской области 33 новых случая заболевания за сутки, 12 выздоровели, всего в области болеет 944 человека (на 21 больше за сутки);

- в Киеве 99 новый случаев заболевания за сутки, 25 выздоровели, всего болеет 2 987 человек (на 74 больше за сутки);

- в Киевской области 47 новых случаев заболевания за сутки, 6 человек выздоровели, сейчас в области болеет 1 138 человек (на 41 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 новых случая заболевания, 2 - выздоровления, сейчас в области болеет 80 человек (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области за сутки 2 новый случая заболевания, 1 выздоровел, сейчас в области болеет 21 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области за сутки подтверждены 203 новых случая заражения COVID-19, 3 случая смерти, 4 человека выздоровели, всего в области болеет 3 603 человека (на 196 больше за сутки);

- в Николаевской области 2 новых случая заболевания COVID-19, 2 случая выздоровления, всего в области болеет 88 человек (количество болеющих не изменилось);

- в Одесской области 37 новых случаев заболевания за сутки и 7 случаев выздоровления, всего в области болеет 780 человек (на 30 больше за сутки);

- в Полтавской области 4 новых случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано. Всего в области болеет 24 человека (на 4 больше за сутки);

- в Ровенской области 126 новых случаев заболевания за сутки, 3 человек умерли и 44 человека выздоровели. Всего в области болеет 1 521 человек (на 79 больше за сутки);

- в Сумской области 9 новых случаев заболевания за сутки и 2 выздоровления. Всего в области болеет 81 человек (на 7 больше за сутки);

- в Тернопольской области 41 новых случая заболевания за сутки, 15 человек выздоровели, всего в области болеют 665 человек (на 27 больше за сутки);

- в Харьковской области 47 новых случая заболевания за сутки, 2 человека скончались и 43 человека выздоровели. Всего в области болеет 888 человек (на 2 больше за сутки);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления не зафиксировано. Всего в области болеют 10 человек;

- в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания за сутки, 10 человек выздоровели, всего в области болеет 109 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Черкасской области 9 новых случая заболевания, 1 человек умер и 18 выздоровели за сутки. Всего в области болеют 166 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 59 новых случая заболевания, 73 человека выздоровели. Всего в области болеют 2 587 человек (на 14 меньше за сутки);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления. Всего в области болеют 339 человек (на 8 больше за сутки).

Всего в стране 39014 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1051 летальный, 17409 пациентов выздоровели. С начала пандемии проведено 594 602 тестирование методом ПЦР.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли.

Теги: #коронавирус #снбоу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 24.06.2020
В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

10:48 24.06.2020
В Госпогранслужбе Украины подтверждены еще 5 случаев Covid-19, общее количество случаев превысило сотню

В Госпогранслужбе Украины подтверждены еще 5 случаев Covid-19, общее количество случаев превысило сотню

10:41 24.06.2020
В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

10:14 24.06.2020
В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

09:30 24.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

09:22 24.06.2020
В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

08:38 24.06.2020
Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

01:39 24.06.2020
Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

23:34 23.06.2020
Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

21:37 23.06.2020
На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

Зеленский дал задание Кабмину оперативно помогать жителям пострадавших от непогоды западных областей Украины

Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

ГБР завершило расследование в отношении двух эксберкутовцев по делу Майдана и сообщило подозрение еще одному

Шмыгаль, Аваков и Чечеткин вылетели в Прикарпатье, где из-за непогоды подтопленными остаются почти 190 населенных пунктов

Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

Из-за непогоды в 6 областях Украины обесточено 120 населенных пунктов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

Проведение работ по ремонтному дночерпанию на Припяти не приведет к ухудшению радиационной обстановки

Украинские пограничники и таможенники в ЕС прошли обучение по оптимизации работы

На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА