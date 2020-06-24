Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени среды достигло 477 тыс. 584 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 413, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 3 тыс. 840.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 среды насчитывалось 9 млн 263 тыс. 466 инфицированных, COVID-19, рост за сутки составил 164 тыс. 823 против 146 тыс. 215 по состоянию на 08:00 минувшего вторника, излечились 4,6 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 347 тыс. 022 (121 тыс. 228 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 145 тыс. 906 (умерли 52 тыс. 645).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 61,6. В США на 1 млн населения скончались 373 человека, в Бразилии - 248.