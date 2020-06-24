События

09:22 24.06.2020

В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

1 мин читать
В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Днем ранее сообщалось о 833 заболевших за сутки, 22 июня – о 681 заболевшем, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня – сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня – о 921 случае заболевания Covid-19.

В свою очередь на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) указано, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 39 014 человек, выздоровевших - 17 409, умер 1 051 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 20 554 человека, что на 471 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено во Львовской области (203), Ривненской (126) и Закарпатской (78) областях.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:55 24.06.2020
В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

В ВСУ за сутки 8 новых случаев COVID-19, болеют 145 человек

10:48 24.06.2020
В Госпогранслужбе Украины подтверждены еще 5 случаев Covid-19, общее количество случаев превысило сотню

В Госпогранслужбе Украины подтверждены еще 5 случаев Covid-19, общее количество случаев превысило сотню

10:41 24.06.2020
В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

В Киев прибыл самолет ВСУ с гуманитарным грузом из Китая

10:14 24.06.2020
В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

В Украине готовятся открывать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом

09:30 24.06.2020
Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

09:30 24.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

Число жертв коронавируса в мире превысило 477 тыс., число инфицированных - 9,2 млн - университет Хопкинса

08:38 24.06.2020
Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

01:39 24.06.2020
Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

Япония приостановила работу приложения для отслеживания пациентов с COVID-19

23:34 23.06.2020
Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

21:37 23.06.2020
На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество заболевших коронавирусом за сутки выросло в 17 областях Украины, в 5 регионах количество больных COVID-19 снизилось

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

Из-за непогоды отсутствует межобластное сообщение Закарпатье - Ивано-Франковск в пределах Раховского района - полиция

Зеленский дал задание Кабмину оперативно помогать жителям пострадавших от непогоды западных областей Украины

Крупный арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты-пулеметы и гранаты, изъяли правоохранители в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса "Джавелин"

ГБР завершило расследование в отношении двух эксберкутовцев по делу Майдана и сообщило подозрение еще одному

Шмыгаль, Аваков и Чечеткин вылетели в Прикарпатье, где из-за непогоды подтопленными остаются почти 190 населенных пунктов

Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

Из-за непогоды в 6 областях Украины обесточено 120 населенных пунктов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

Проведение работ по ремонтному дночерпанию на Припяти не приведет к ухудшению радиационной обстановки

Украинские пограничники и таможенники в ЕС прошли обучение по оптимизации работы

На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА