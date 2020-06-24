В Украине 940 новых заболевших Covid-19 за минувшие сутки, 453 выздоровели, 16 ранее заболевших умерли

В Украине по состоянию на утро среды выявлено 940 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, 453 человека из числа ранее заболевших Covid-19 выздоровели, 16 умерли, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Днем ранее сообщалось о 833 заболевших за сутки, 22 июня – о 681 заболевшем, 21 июня было 735 инфицированных, 20 июня – сообщалось о 841 заболевшем, 19 июня – о 921 случае заболевания Covid-19.

В свою очередь на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) указано, количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 39 014 человек, выздоровевших - 17 409, умер 1 051 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 20 554 человека, что на 471 больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено во Львовской области (203), Ривненской (126) и Закарпатской (78) областях.