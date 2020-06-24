Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По оперативным данным за минувшие сутки лабораторные центры провели 861 ПЦР-тест, из них 203 – позитивные", - указано в сообщении.

По данным горсовета, из 203 позитивных тестов новые – 167. Вчера в работу приняли 532 пробы, а остаток в холодильнике за предыдущие периоды составляет 1200 проб.

В общем во Львовской области на COVID-19 заболели 3323 человека, 120 людей умерли и 700 пациентов выздоровели.