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08:38 24.06.2020

Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

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Во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 203 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"По оперативным данным за минувшие сутки лабораторные центры провели 861 ПЦР-тест, из них 203 – позитивные", - указано в сообщении.

По данным горсовета, из 203 позитивных тестов новые – 167. Вчера в работу приняли 532 пробы, а остаток в холодильнике за предыдущие периоды составляет 1200 проб.

В общем во Львовской области на COVID-19 заболели 3323 человека, 120 людей умерли и 700 пациентов выздоровели.

Теги: #данные #львовская #коронавирус
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