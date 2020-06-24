ГБР завершило расследование в отношении двух эксберкутовцев по делу Майдана и сообщило подозрение еще одному

Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 подозреваемые задержали участника мирного собрания на Майдане Независимости с применением физической силы, чем незаконно помешали организации и проведению собрания. В дальнейшем обвиняемые составили рапорты о задержании потерпевшего, в которое внесли заведомо ложные сведения.

Экс-правоохранители обвиняются в: превышении власти или служебных полномочий, сопровождавшихся насилием (ч.1 ст.28, ч.2 ст.365 УК Украины); служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК Украины); в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч.1 ст.28, ст.340 УК Украины).

Кроме этого, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украина в Киеве.

"Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, служебном подлоге и незаконном препятствовании проведению собрания, митингов должностным лицом, совершенном группой (предусмотренных ч.1 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.1 ст.28, ст.340 УК Украины)", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.