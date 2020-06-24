События

07:57 24.06.2020

Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

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Трамп считает, что его бывший советник Болтон должен сидеть в тюрьме

Президент США Дональд Трамп считает, что бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон должен быть осужден и приговорен к тюремному заключению за разглашение секретной информации в написанной им книге.

"Джон Болтон - это подонок, который должен сидеть в тюрьме", - написал Трамп в твиттере.

По словам президента, "его деньги должны быть конфискованы за распространение ради получения прибыли совершенно секретной информации".

В то же время, в другой записи в твиттере он отмечает, что написанное Болтоном в книге является "его собственным мнением", и называет своего бывшего советника "действительно глупым".

Болтон написал мемуары о своей работе в Белом доме, где представил президента в крайне невыгодном свете.

На прошлой неделе власти США пытались запретить через суд продажу книги Болтона, утверждая, что он раскрыл в ней секретную информацию. Судья не стал запрещать продажу мемуаров, но согласился с тем, что Болтон нарушил процедуру согласования рукописи с властями, отдав ее в печать, и признал, что он вполне мог разгласить секретную информацию. По мнению суда, теперь Болтон либо получит известность и деньги, если в книге нет секретной информации, либо попадет под уголовное преследование, если она там есть.

 

Теги: #сша #книга #трамп #болтон
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