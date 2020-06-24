За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза обстреляли украинские позиции, с начала текущих суток - трижды

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по украинским позициям, с начала суток среды зафиксировано три обстрела, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня… Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в среду.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Орехово и Луганское противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Павлополя российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного зафиксирован обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В штабе подчеркнули, что с начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован огонь из минометов калибра 82-мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ООС на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинские позиции на подступах к Хутору Вольному.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – резюмировали в штабе.