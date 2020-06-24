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06:46 24.06.2020

Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

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Трамп: к концу года будет построено около 800 км стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что, по его расчетам, к концу 2020 года будет завершено строительство примерно 800 км защитной стены на границе США и Мексики.

"Сейчас стена достигает в длину 212 миль (341 км - ИФ). Мы почти что дойдем до 500 миль (804 км - ИФ) к концу года", - сказал Трамп на брифинге по национальной безопасности.

"Это самая мощная и масштабная пограничная конструкция в виде стены по всему миру", - отметил американский лидер.

Трамп поблагодарил строителей и инженеров, а также команду своих помощников за "проделанную великую работу".

Также на брифинге Трамп продемонстрировал фотографии стены, назвав защитное сооружение "потрясающим".

"Моя администрация сделала больше, чем любая другая администрация в истории, для защиты нашей южной границы. Граница никогда не была настолько защищенной", - подчеркнул президент США.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

Теги: #сша #трамп #мексика #стена
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