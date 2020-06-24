Украинские пограничники и таможенники прошли обучение по оптимизации работы в ЕС

С помощью Европейского Союза 26 украинских пограничников и таможенников прошли курс обучения оптимизации рабочих процессов, ожидается уменьшение злоупотребления властью и коррупции, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"На днях состоялись тренинги для сотрудников Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины в пределах проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", – сказано в сообщении.

В информации подчеркивается, что проект финансируется Евросоюзом.

Отмечается, что участникам тренеры представили методологию и инструменты, позволяющие пересмотреть, сократить или упростить рабочие процессы с целью уменьшения времени и оптимизации использования персонала, ресурсов и усилий организации. "Ожидается, что оптимизированные процессы будут более удобными, прозрачными и будут препятствовать злоупотреблениям властью и коррупции", – добавили в ведомстве.

Подготовка специалистов будет проходить комплексно. По словам руководителя секции "Эффективное управление и демократизация" представительства ЕС в Украине Мартина Клауке, после завершения проекта трансформация повысит эффективность и качество работы украинских служб, работающих на границе.

"В следующие несколько недель команды, в состав которых войдут обученные сотрудники Госпогранслужбы и Гостаможслужбы, а также национальные и международные эксперты проекту EU4IBM, начнут анализ и дальнейшую перестройку ранее определенных процессов, относящихся к сфере интегрированного управления границами", – сказано в сообщении.