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02:07 24.06.2020

На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

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На Буковине поврежден газопровод, Черновцы отключили от подачи газа, давление обеспечено за счет резервного направления

На Буковине потоком воды повреждены укрепительные сооружения газопроводов, Черновцы и несколько сел отключены от подачи газа, давление поддерживают из резервного направления, сообщил руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров.

"Непогода разрушает инфраструктуру. Черновицкая область в эпицентре бедствия. Около 22. часов ожидается пик паводка. Газоснабжения Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход обеспечивающий газом г.Черновцы отключен! Черновцыгаз поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1 тыс. абонентов)", – написал Никоноров на своей странице в Фейсбуке во вторник вечером.

Теги: #буковина #паводок #газопровод
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