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00:39 24.06.2020

Прокуратура обжалует приговор группе, совершившей нападение на депутата Харьковской облсовета и серию подрывов и поджогов аптек

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Прокуратура обжалует приговор группе, совершившей нападение на депутата Харьковской облсовета и серию подрывов и поджогов аптек

Прокуратура Харьковской области намерена добиваться ужесточения приговора членам группы, обвиняемым в серии подрывов и поджогов аптек сети "911", а также нападении на депутата облсовета, главу правления Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ) Дмитрия Булаха.

"Прокуратура Харьковской области обжалует приговор суда в отношении трех членов преступной группы... Сейчас прокурором готовится апелляционная жалоба на судебное решение в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и мягкостью наказания обвиняемых", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, днем 30 августа 2017 года неизвестные напали на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления ХАЦ Дмитрия Булаха, когда он шел от дома к метро. Пострадавший был доставлен в больницу скорой и неотложной помощи, где врачи констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы.

Булах сообщил агентству Интерфакс-Украина, что связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. "Думаю, из-за профессиональной деятельности - и в Антикоррупционном центре, и депутатской",- сказал он.

Булах был избран депутатом Харьковском облсовета от партии "Самопомич" в 2015 году. В своих публичных выступлениях и публикациях он нередко критиковал руководство города и области.

По факту нападения на Булаха полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (нанесение средних телесных повреждений) УК Украины.

10 мая 2018 года начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что нападение на Булаха совершили члены группы, подозреваемой в серии вымогательств и подрывов аптек сети "911". Он сообщил также, что полиция задержала также организатора нападения (бывшего руководителя службы безопасности одной из частных структур), однако досудебное следствие не установило, кто был заказчиком нападения.

14 сентября 2018 года обвинительный акт в отношении трех членов группы был направлен в суд.

16 июня 2020 года Московский районный суд Харькова вынес всем троим обвинительный приговор, назначив одному из обвиняемых наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а двум другим - по 5,5 лет лишения свободы.

 

Теги: #приговор #опг #обжалование #харьков
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