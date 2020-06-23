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23:34 23.06.2020

Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

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Вспышка коронавируса в Великобритании может продлиться до весны 2021 года

Главный врач Великобритании Крис Уитти считает, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом будет находиться в стране на значительном уровне по меньшей мере до весны 2021 года, пишет во вторник The Independent.

"Я бы удивился и был бы счастлив, если бы мы не оказались в такой ситуации, как сейчас, до конца зимы или до следующей весны... Я ожидаю, что будет значительное число (заражений - ИФ) коронавирусом, по крайней мере, в этот временной промежуток... ", - заявил Крис Уитти.

Главный врач Великобритании подчеркнул, что всплеск инфекции неизбежен, если люди будут думать, что они могут как ни в чем не бывало вернуться к нормальной жизни.

В то же время Уитти выразил надежду, что на помощь в борьбе с инфекцией может прийти научный прогресс. "Я думаю, что для науки будет вполне оптимистично прийти на помощь в течение этого временного промежутка", - отметил врач.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом этапе снятия с 4 июля в Англии ряда ранее введенных ограничений для борьбы с коронавирусом.

В частности, работу смогут возобновить пабы и рестораны. Откроются также парикмахерские, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи.

Однако бассейны, салоны красоты со СПА-услугами, боулинг центры и расположенные внутри помещений спортивные залы пока останутся закрытыми.

Джонсон также сообщил об изменении c 4 июля обязательного правила социальной дистанции в два метра. Жителям Англии будет разрешено соблюдать дистанцию в один метр в тех случаях, когда невозможно обеспечить два метра, однако необходимо в таких случаях использовать маски и как можно чаще мыть руки.

Премьер добавил, что правительство в настоящее время работает над тем, чтобы свою работу как можно раньше смогли возобновить оркестры и театры.

Теги: #великобритания #прогноз #эпидемия #коронавирус
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