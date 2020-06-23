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21:37 23.06.2020

На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

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На ЧАЭС подтвержден случай респираторного заболевания COVID-19

Среди персонала Чернобыльской атомной электростанции подтвержден случай заболевания коронавирусом, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"23 июня 2020 среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19", – сказано в сообщении Госагентства на странице в Фейсбук во вторник вечером.

В информации подчеркивается, что в связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня.

"Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", – уточнили в Госагентстве.

Кроме того сообщается, что среди персонала ЧАЭС обнаружена одно контактное лицо с подозрением на коронавирусную инфекцию, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.

Теги: #коронавирус #чаэс
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